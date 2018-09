"Pułapka" najlepiej oglądanym serialem TVN tej jesieni!

Pierwszy odcinek, nowego serialu TVN, który pojawił się w jesiennej ofercie stacji, przyciągnął przed telewizory ponad 2,5 miliona widzów. To znakomity wynik! Wszystkie dotychczasowe odcinki oraz prapremiery produkcji można obejrzeć online tylko wto sześcioodcinkowy serial kryminalno-obyczajowy, którego główną bohaterką jest pisarka Olga Sawicka – w tej roli Agata Kulesza . Szukając inspiracji na kolejną książkę, trafia na reportaż telewizyjny o zaginięciu młodej dziewczyny z domu dziecka. Zaintrygowana tematem rusza do placówki opiekuńczej i poznaje tam Ewę – prześladowaną przez rówieśniczki wrażliwą nastolatkę, która nie zna swojej przeszłości (gra ją Marianna Kowalewska). Chęć rozwikłania tej zagadki uruchamia prawdziwą lawinę zdarzeń. Sawicka, którą wciąż prześladują traumatyczne przeżycia związane ze śmiercią męża, trafia w sam środek zagadki kryminalnej. Historia rodem z jej książek zaczyna żyć własnym życiem.Wciągającą i poruszającąmożna oglądać na głównej antenie TVN w niedziele o 21:30. Ci, którzy przegapili odcinki, znajdą je w, również w jakości 4K. Wykupując dostęp do oferty player+, użytkownicy będą mogli też zobaczyć kolejne części serialu wcześniej niż w telewizji. To gratka dla tych, którzy dali się wciągnąć w kryminalną intrygęi nie mogą doczekać się kolejnego odcinka!W player można oglądać też odcinki i prapremiery innych jesiennych propozycji TVN, m.in.czy programu. Tylko w player dostępne są także oryginalne produkcje, w których fani antenowych hitówmogą zobaczyć niepublikowane dotychczas materiały.to najbardziej angażujący polski serwis OTT zawierający kanały na żywo oraz programy, filmy i seriale na żądanie. Użytkownicy player.pl mogą również korzystać z oferty player+ współtworzonej z nc+, dzięki której zyskują dostęp do ponad 40 kanałów na żywo oraz do biblioteki filmów i seriali, m.in. TVN, a także CANAL+ i HBO bez reklam i bez długoterminowych zobowiązań.