Judi Dench musicalową kocicą

Getty Images © Cameron Spencer



) dołączyła do kinowego musicalu. Jej angaż jest to informacja o zmianie w porównaniu ze scenicznym pierwowzorem. Zagra bowiem Nestora, przywódcę kotów, który w oryginale grany był przez mężczyznę."Koty" to musical skomponowany przez Andrew Lloyda Webbera na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Autorem libretta jest Trevor Nunn wykorzystujący wiersze autorstwa T. S. Eliota, pochodzące przede wszystkim z tomu poezji "Old Possum's Book of Practical Cats". Akcja rozgrywa się podczas specjalnej nocy, kiedy to patriarcha kociego rodu jak co roku wybierze jednego kota, który uda się do Heavyside Layer, gdzie otrzyma nowe życie.Kinową wersję przygotowuje Tom Hooper . Już wcześniej angaż otrzymali: Taylor Swift Laurie Davidson i Mette Towley.