Julianne Moore jest smutna, że Trump zbanował książkę dla dzieci, którą napisała

Julianne Moore o decyzji administracji Trumpa

W grupie placówek oświatowych prowadzonych przez Departament Obrony trwa właśnie walka z "polityczną poprawnością". Ze szkolnych bibliotek znikają wszelkie pozycje promujące DEI, a więc "różnorodność, równość i włączanie". Choć większość z nich dotyczy kwestii różnorodności rasowej, religijnej oraz seksualnej, jak widać nie tylko takie pozycje zostały zbanowane przez administrację Trumpa . Wśród nich znalazła się też "Freckleface Strawberry", bazowana na własnych doświadczeniach książka dla dzieci autorstwa Julianne Moore , opowiadająca o jej akceptacji piegów oraz rudego koloru włosów.Aktorka postanowiła podzielić się swoim oburzeniem w poście w mediach społecznościowych. Czytamy w nim:napisała Moore - dodaje aktorka."Freckleface Strawberry" to jedna z ośmiu książek napisanych przez Julianne Moore . Wszystkie należą do gatunku literatury dziecięcej - na podstawie zbanowanej właśnie książki aktorka napisała całą serię przygód tytułowej bohaterki. Historia akceptacji piegów oraz rudych włosów szybko stała się bestsellerem literatury dla młodego czytelnika, wchodząc do stałego zbioru wielu amerykańskich bibliotek szkolnych. Od dziś uczniowie szkół Departamentu Obrony będą musieli nabyć swoje egzemplarze w lokalnych księgarniach.