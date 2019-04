KINO 89+: Polska po przełomie okiem twórców i badaczy kina

"Egoiści", mat. promocyjne

Na pokazy i spotkania w ramach cyklu KINO 89+ aż do stycznia 2020 roku zapraszają jego twórcy:. Razem z publicznością i wyjątkowymi gośćmi przyglądają się temu, jak zmieniał się nasz kraj i kino, jak ewoluowała forma filmowa, ale też jakie mechanizmy, dziś już dobrze widoczne z dystansu, kształtowały codzienne życie. Filmy zostały połączone w tematyczne bloki prezentujące najważniejsze sfery, które badało kino: od nadchodzącego kapitalizmu ( Krzysztofa Krauzego ), przez zmiany na wsi ( Ewy Borzęckiej ), pokoleniowe doświadczenia ( Przemysława Wojcieszka ), emigrację ( Janusza Zaorskiego ), społeczne wykluczenie ( Roberta Glińskiego ), po wkraczający do polskich domów internet ( Jana Komasy ).Program uzupełniają projekcje najgłośniejszych filmów popularnych ( Jarosława Żamojdy ) – pozwoli to na lepsze zrozumienie, co w danym momencie bawiło i wzruszało widzów, ułatwi też zbudowanie pełniejszego obrazu polskiego kina po 1989 roku. Cyklowi towarzyszą rozmowy z twórcami oraz badaczami: socjologami, historykami, kulturoznawcami, filozofami, antropologami. Zastanowimy się, jak czas transformacji ukształtował kraj, w którym żyjemy dzisiaj.W maju siedzibę FINA na warszawskim Służewie odwiedzą znakomici goście, m.in.: Mariusz Treliński i DJ Envee podczas wieczoru poświęconego pokoleniu X (projekcje M. Szumowskiej ), a także Leszek Dawid i raper Vienio (spotkanie "Jakie życie taki rap, hip-hop po polsku" z projekcją L. Dawida ).Więcej informacji o cyklu: http://nina.gov.pl/projekty/kino89/ Pokazy odbywają się co drugi wtorek (główny program cyklu) oraz w jeden piątek w miesiącu (kultowy piątek).