Karnety na 19. Nowe Horyzonty już w sprzedaży. Co w programie?

Znamy nazwiska trzech wybitnych twórców, którzy będą bohaterami retrospektyw podczas przyszłorocznej edycji MFF Nowe Horyzonty. W trakcie 19. odsłony festiwalu zobaczymy filmy Alberta Serry – ironicznego moralisty, autora znakomitej, mniej znane w Polsce dzieła Shūjiego Terayamy – pochodzącego z Japonii reżysera, reformatora teatru, skandalisty i wywrotowca, wyróżnionego w Cannes za, oraz filmy znanego m.in. dzięki Oliviera Assayasa , twórcy osobnego, wymykającego się ramom zarówno mainstreamu, jak i kina spod znaku art-house'u.rozpoczyna się sprzedaż karnetów na 19. MFF Nowe Horyzonty. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.nowehoryzonty.pl Albert Serra – jeden z najbardziej wyrazistych twórców slow cinema, płynnie poruszający się między kinem a obszarem sztuk wizualnych. Serra sięga najchętniej po teksty kultury, ożywia mityczną przeszłość poprzez wydestylowanie historycznych wydarzeń do formy ekscentrycznych anegdot, a legendarne postaci wrzuca w wir codziennych wydarzeń i prozaicznych czynności. Autor m.in.(2006),(2008),(2013) czy(2017).Wydarzeniem 19. edycji festiwalu będzie pierwsza w Polsce retrospektywa twórczości Shūjiego Terayamy (1935-1983) – jednego z najwybitniejszych awangardowych reformatorów japońskiego kina i teatru (założyciel legendarnego alternatywnego teatru Tenjō Sajiki). Do historii przeszedł jako niedościgniony intelektualista, nonkonformista i nieustępliwy fanatyk pracy, a przy tym skandalista i wywrotowiec, enfant terrible, któremu w dobitny sposób udało się zrewidować rodzimą tradycję. Autor m.in. wyróżnionej na festiwalu w Cannes w 1975 roku, którą krytycy zestawiali z Federico Felliniego czy(1984), filmu inspirowanego "Stu latami samotności" Márqueza. Gościem specjalnym retrospektywy będzie Henriku Morisaki-Terayama, były aktor Tenjō Sajiki, przyrodni brat artysty i jeden ze spadkobierców jego twórczości. Kuratorem sekcji jest Nikodem Karolak. Olivier Assayas – trzeci bohater retrospektywy – to twórca osobny, nieprzyswojony ani przez mainstream, z którym flirtuje, ani przez art-house, z którego czerpie. Francuski reżyser od wczesnych etapów kariery (a rozpoczynał ją jako autor legendarnego Cahiers du cinéma) podąża własną ścieżką. Dlatego każdy następny film Assayasa zaskakuje: skalą, obsadą, stylistycznymi i tematycznymi wyborami. Autor m.in.(1996) czy(2014). W ramach festiwalu będzie można zobaczyć kilkanaście filmów, w tym rzadko pokazywane filmy z lat 80. i 90.Na 19. MFF Nowe Horyzonty zapraszamy oddo2019 roku.