19. MFF Nowe Horyzonty: Plakat i spot festiwalu

Żyjemy w czasach kultu i niepodzielnego panowania ciała. Choć nasza cielesność została pozornie wyzwolona, nadal poddawana jest tresurze i społecznemu formatowaniu. Podczas nadchodzących Nowych Horyzontów to właśnie ciało – odmienione przez wszystkie formy, przypadki i rodzaje – stanie się główną osią, wokół której orbitować będzie festiwal. W programie znajdzie się osobna sekcja, a w niej m.in. wybitny Marcusa Schleinzera , gdzie przywieziony z Afryki niewolnik, przechodząc z rąk do rąk, staje się obiektem edukacyjnych, religijnych, społecznych i naukowych eksperymentów białych właścicieli, Micheli Occhipinti przenoszące nas z powrotem na afrykański kontynent, do Mauretanii, gdzie lokalna tradycja nakazuje tuczyć narzeczoną, by podobała się mężowi, czy wywrotowe Albertini Carri (bohaterka retrospektywy) – poliamoryczna utopia, w której pornografia jest narzędziem wyzwolenia kobiet spod władzy męskiej kontroli i męskiego spojrzenia.Idąc tym tropem, przygotowaliśmy też hasło tegorocznej edycji: "Kino, które dotyka".Tradycja współpracy z artystami przy tworzeniu identyfikacji wizualnej NH rozpoczęła się dwa lata temu – wówczasnawiązywał do Kina Protestu, motywu przewodniego 17. MFF Nowe Horyzonty. Bazą dla całości był kolaż stworzony przez artystę wizualnego Kobasa Laksę i uczestników warsztatów; wspólnie wykreowali prace inspirowane językiem buntu. W zeszłym roku współpracowaliśmy z Łukaszem "Cekasem" Bergerem, który razem z Michałem Wekslerem i zespołem Nowych Horyzontów przygotował instalację "OUT". Inspiracją dla tegorocznej identyfikacji jest praca Izabeli Chlewińskiej – tancerki, choreografki i pedagog.Izabela, wspólnie z zespołem performerów, przygotowała performance "In Silence" z wykorzystaniem specjalnych worków sensorycznych (całość została następnie sfotografowana i sfilmowana). Jak zaznacza Michał Weksler, koordynator prac nad identyfikacją wizualną – Izabela Chlewińska była stypendystką prestiżowego programu DanceWeb w Austrii, dwukrotnie realizowała projekty w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpracowała z Teatrem Dada von Bzdullow i Ramoną Nagabczyńską, z którymi prezentowała spektakle m.in. w Pekinie czy Edynburgu. Jako choreograf i autorka ruchu scenicznego realizowała spektakle dramatyczne w większości teatrów w Polsce. Od 12 lat realizuje się jako pedagog prowadząc warsztaty w Japonii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Swoje autorskie spektakle taneczne (Ophelia is not Dead, Tralfamadoria, Dehumanized Project Nr 1) prezentowała m.in. w Niemczech, Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Japonii.