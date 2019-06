"Ból i blask Almodóvara" w programie 19. MFF Nowe Horyzonty

, reż. Pedro Almodóvar Głównym bohateremjest reżyser filmowy Salvador Mallo (nagrodzony w Cannes Antonio Banderas ), pogrążony w kryzysie mistrz uwielbiany przez publiczność. Salvador zrywa kolejne więzi ze światem i zwraca się ku przeszłości: ku czasom dzieciństwa, ku pierwszej wielkiej miłości i momentowi, w którym kino stało się dla niego sensem życia. Pod wpływem tych refleksji, a także kilku przypadkowych spotkań z ważnymi dla niego osobami, Salvador podejmuje próbę powrotu do kręcenia filmów., choć zaskakująco kameralny i wyciszony, jednocześnie zawiera w sobie wszystko to, za co kochamy Almodóvara . Hiszpański reżyser po raz kolejny zachwyca wrażliwością wizualną, zgrabnie łączy subtelność z ekscentrycznym poczuciem humoru i daje upust swej miłości do kina. Silnie rozwinięte wątki autotematyczne sprawiły, że dziennikarze w Cannes dostrzegli wwariację na temat nieśmiertelnego Felliniego . Nowy film Almodovara powinien spodobać się także wszystkim tym, którzy kilka lat temu zakochali się w, reż. Céline Sciamma Wspaniały melodramat Céline Sciammy odziewa w kostium (rzecz dzieje się w Bretanii w 1760 roku) jak najbardziej współczesne pragnienia i emocje. Ich wyrazicielkami są szykowana do aranżowanego małżeństwa arystokratka, Heloiza ( Adèle Haenel ) oraz jej portrecistka – niezależna, wyemancypowana Marianna ( Noemie Merlant ). Intymna więź, jaka nieoczekiwanie rodzi się pomiędzy nimi, stanie się potężną siłą, zdolną przełamać niejedno tabu. Inspirowany malarstwem romantycznym, subtelny, ale przy tym ognisty film Sciammy to także pochwała kobiecego spojrzenia i jego imponujący, wizualny manifest.Na 19. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty zapraszamy oddo2019 roku. Więcej informacji na www.nowehoryzonty.pl