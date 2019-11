Kasia Smutniak najpotężniejszą kobietą starożytnego Rzymu

Getty Images © NurPhoto



) zagra główną rolę w serialu historycznym. Jego twórcą jest Simon Burke ).opowie o początkach Cesarstwa Rzymskiego z kobiecego punktu widzenia. Główną bohaterką jest Liwia Druzylla. Gdy miała 15 lat, poślubiła swojego kuzyna Tyberiusza Klaudiusza Nerona, któremu urodziła dwóch synów (przyszłego cesarza Tyberiusza i Druzusa). Kiedy z Druzusem była w szóstym miesiącu ciąży, zwrócił na nią uwagę sam Oktawian August. Doprowadził do rozwodu i sam się z nią ożenił. Liwia Druzylla skrzętnie wykorzystywała pozycję pierwszej kobiety Rzymu, by zapewnić przyszłość swoim dzieciom z pierwszego małżeństwa. Podobno nie stroniła o mordów politycznych.W obsadzieznaleźli się również: Liam Cunningham (jako Marek Liwiusz Druzus, ojciec Liwii), Isabella Rossellini (jako Balbina, jedna z przeciwniczek Liwii), Matthew McNulty (jako Gajusz Juliusz Cezar Germanik, czyli późniejszy cesarz Kaligula), Christine Bottomley (jako Skrybonia, druga żona Oktawiana), Colette Tchantcho (jako Antygona), Ben Batt (jako Marek Agrypa, zaufany Oktawiana, przez co Liwia uważała go za wroga), Enzo Cilenti (jako Tyberiusz Klaudiusz Neron, czyli późniejszy cesarz Tyberiusz) oraz Claire Forlani (jako Oktawia, córka Klaudiusza, późniejsza żona Nerona).Główną reżyserką seriali jest Claire McCarthy . Całość powstaje dla Sky Studios i Fifty Fathoms.