"Ballerina" niczym "Żyleta". Spin-off "Johna Wicka" jest nieoglądalny?

Fatalne opinie po pokazie testowym "Balleriny"

Zwiastun filmu "John Wick 4"

World of Reel donosi, żefilmu " Ballerina ". Opinie są druzgocące. Podobno. Filmowi zarzucono też, że nie ma w nim nic oryginalnego, lecz jest tylko źle wyreżyserowaną imitacjąz nową bohaterką.Nie jest jasne, jaką wersję filmu pokazano widzom. Pierwotnie zdjęcia do " Balleriny " kręcone były na przełomie 2022 i 2023 roku. Reżyserem był. W lutym jednak dowiedzieliśmy się, że, film doczeka się sporych dokrętek, a premiera przesunięta została na czerwiec 2025 roku.Za dokrętki odpowiadał autor serii " John Wick . Choć słowo "dokrętki" nie jest tu właściwe, przynajmniej zdaniem grającego w filmie. W jednym z ostatnich wywiadów aktor wyznał, że pierwotna wersja " Balleriny " była tak zła, że Stahelski po prostu nakręcił znaczną część filmu od zera, z zupełnie nowymi scenami.Jeśli opinie o " Ballerinie " są tak złe, jak twierdzi World of Reel, to przed studiem Lionsgate trudna decyzja: Czy ratować projekt, czy może wrzucić go do kosza.Szczegóły fabuły wciąż pozostają tajemnicą. Gwiazdą filmu jest. W epizodzie ma się pojawić też