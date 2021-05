Kate Hudson w sequelu "Na noże"

Druga i trzecia odsłona "

" powstaną dla platformy streamingowej Netflix. Serwis wydał astronomiczną kwotę 400 milionów dolarów za prawa do dystrybucji.

Korowód gwiazd na planie sequela " Na noże " robi się coraz dłuższy. Tym razem do obsady dołączyła Kate Hudson (ostatnio: " Music ").Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo tylko, że grany przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc powróci, aby rozwiązać kolejną zagadkę kryminalną. Przypomnijmy, że w filmie zobaczymy tym razem Edwarda Nortona Kathryn Hahn , a to dopiero początek castingowych informacji.Zdjęcia mają ruszyć już latem, powstaną w Grecji. Rian Johnson , który jeszcze w 2019 roku, zapowiadał, że chętnie kręciłby kolejną część serii co kilka lat, ponownie napisze scenariusz i stanie za kamerą.