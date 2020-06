Keira Knightley gwiazdą miniserialu Hulu

Hulu zamawia miniserial "The Other Typist". Będzie on adaptacją debiutanckiej powieści Suzanne Rindell pod tym samym tytułem. W roli głównej zobaczymy Keirę Knightley . Scenariusz napisze Ilene Chaiken (" Słowo na L ", " Opowieść podręcznej ").Akcja powieści toczy się w Nowym Jorku w latach 20. ubiegłego wieku. Jej bohaterką jest Rose, policyjna stenotypistka, która daje się oczarować Odalie (w tej roli wystąpi Knightley ), nowej koleżance z pracy. Dziewczyna wciąga ją w swój mroczny świat. W końcu dochodzi do zbrodni...Pomysł na zrealizowanie adaptacji powieści Suzanne Rindell wyszedł od Keiry Knightley Chaiken napisze scenariusz pilotowego odcinka i wraz z aktorką będzie pełnić obowiązki producentki wykonawczej.