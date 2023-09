Kevin Costner ujawnia szczegóły zwolnienia z "Yellowstone" podczas rozprawy rozwodowej

Serial "Yellowstone" – dlaczego zrezygnowano z kolejnych sezonów?

Kevin Costner w serialu "Yellowstone"

"Yellowstone" – o czym opowiada?

Zwiastun serialu "Yellowstone"

W odpowiedzi na pytanie postawione przez prawnika swojej żony Costner opowiedział, że początkowo podjął negocjacje z twórcami "Yellowstone" w sprawie kręcenia zarówno 5., jak i 6. oraz 7. sezonu serialu. Na drodze stanęły jednak – jak to nazwał – "problemy z kreatywnością".– powiedział. Podczas zeznań Costner otwarcie poinformował również, iż: "prawdopodobnie pójdzie do sądu" w tej sprawie.Źródła donoszą, że aktor starał się okroić 65 dni zdjęciowych do pierwszej części do 50, a w przypadku drugiej części dysponował jedynie tygodniem., którego scenariusz także współtworzył. Aktor miał podobno w planach nakręcić pierwszą część 5. sezonu "Yellowstone", następnie zrobić "Horizon", a potem wrócić na kolejne odcinki "Yellowstone".Twórcy "Yellowstone" nie udzielili komentarza w tej sprawie.John Dutton stawia czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.