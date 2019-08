Kevin Spacey szykuje się do powrotu?

Getty Images © Ernesto Ruscio

Czyżby szykował się aktorski comeback Kevina Spaceya ? Choć w jego sprawie wciąż toczy się kilka dochodzeń, w zeszłym miesiącu jedyna kryminalna sprawa przeciwko aktorowi została umorzona. Teraz Spacey postanowił po długiej przerwie pojawić się publicznie.Powrót gwiazdy kina okazał się jednak dość nietypowy: Spacey wystąpił w Muzeum Narodowym w Rzymie, gdzie przeczytał po angielsku wiersz włoskiego poety Gabrilego Tintiego zatytułowany "The Boxer". Opowiada on o wyczerpanym i samotnym bokserze, który zostaje odrzucony pomimo swoich dawnych sukcesów.Nagranie występu aktora znajdziecie TUTAJ Występ został uprzednio nagłośniony: media zostały poinformowane o tym, że Spacey wystąpi publicznie.To już druga podobna odezwa Spaceya do publiczności. Pierwszą był opublikowany w internecie filmik, w którym aktor odgrywa on Franka Underwooda zi zachęca nas do przemyślenia swojej opinii o nim.