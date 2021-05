Kino od nowa. Zobaczcie plakaty 21. Nowych Horyzontów

Nadzieja i niepokorność

Wywrotowość, rewolucja, podważanie utartych schematów – to z jednej strony, z drugiej – szansa na nowy (kinowy) początek w świecie poturbowanym przez pandemię. Tak w skrócie zapowiada się 21. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty . Również tym tropem podąża tegoroczna identyfikacja wizualna festiwalu przygotowana przez Kasię Dudziec ze studia HOMEWORK, we współpracy z zespołem Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.Motyw jaskółki, który pojawił się już na ubiegłorocznych grafikach, w tym roku zadomawia się u nas na dobre. To symbol nowej nadziei, ale też motyw powrotu – w końcu wszyscy będziemy mogli spotkać się w kinowych salach i wspólnie doświadczać festiwalu. Chropowata faktura i wyraziste kolory oddają energię i pobudzający niepokój zawarte w części filmów, które znajdą się w festiwalowym programie (m.in. w " Lux Æterna Gaspara Noégo , " Niefortunnym numerku albo szalonym porno Radu Jude czy w filmach Angeli Schanelec , której będzie poświęcona jedna z festiwalowych retrospektyw).– mówi Michał Weksler ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.Grafikom towarzyszy w tym roku hasło "kino od nowa": zaproszenie do powrotu do festiwalowego życia i zapowiedź nowych filmowych zjawisk, które będzie można zobaczyć już w sierpniu.* * *21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty w tym roku odbędzie się hybrydowo: między 12 a 22 sierpnia zapraszamy na część stacjonarną we Wrocławiu, między 12 a 29 sierpnia na pokazy online. Pełny program festiwalu ogłosimy 3 sierpnia, sprzedaż biletów na pokazy stacjonarne rozpocznie się 4 sierpnia, sprzedaż dostępów online – 5 sierpnia. Więcej szczegółów: nowehoryzonty.pl