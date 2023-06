Kochasz "The Grand Tour"? Pokochasz i to! TOP 10 Amazon Prime Video

Le Mans: Racing Is Everything

Nie ma drugiego takiego wyścigu jak Le Mans. 24 godziny, trzyosobowe zespoły i desperackie pokonywanie własnych granic – ekstremalny sprawdzian wytrzymałości zarówno dla kierowców, jak i maszyn. Sześcioodcinkowy dokument Amazon Original " Le Mans: Liczy się tylko wyścig " to niepowtarzalna okazja, by przyjrzeć się zmaganiom sześciu drużyn jadących po zwycięstwo w 2015 roku. A jeśli jesteście fanami sportów motorowych, z pewnością zainteresuje Was, co mają do powiedzenia takie gwiazdy jak André Lotterer Sébastien Buemi czt Earl Bamber.