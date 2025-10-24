AFF: Najlepsi gracze z okolicy. Konkursy TAURON Breakthrough i American Docs

Crème de la crème, najlepsi z najlepszych albo w zgodzie z amerykańską literą: best of the best. Konkursy TAURON American Film Festival co roku gromadzą selekcję znakomitych filmów fabularnych i dokumentalnych, które z jednej strony są osobiste i autorskie, a z drugiej: zaangażowane i szalenie aktualne. Przedstawiamy tegoroczny skład sekcji TAURON Breakthrough oraz American Docs podczas 16. TAURON American Film Festival. O Nagrody Publiczności powalczy 15 filmów fabularnych oraz 6 dokumentów.
Pełny program 16. TAURON American Film Festival jest już dostępny na americanfilmfestival.pl, zaś bilety i dostępy do filmów online są już w sprzedaży.
Pamiętajcie, że to Wy jesteście jedynymi jurorkami i jurorami festiwalu: głosujcie na swoje ulubione filmy. Instrukcje znajdziecie bezpośrednio na seansach.
Punkty zwrotne
TAURON Breakthrough prezentuje gównie pierwsze lub drugie firmy nowych reżyserów. Nie jest to jednak konkurs ograniczający się do prezentacji debiutantów. Od zeszłego roku prezentujemy także filmy reżyserów, którzy pracują od jakiegoś czasu, ale dopiero ostatnio – czy to za sprawą większego budżetu, czy wybitnego pomysłu – pojawiła się przed nimi szansa na dotarcie do szerszej publiczności, na bycie zauważonym poza ścisłym gronem fanów indie
– mówi Ula Śniegowska. Dyrektorka festiwalu opisuje przełomy, w które obrodził tegoroczny konkurs.
Najlepszym przykładem może być Pete Ohs
– właściwie stały bywalec AFF-u. Jego dotychczasowe produkcje nie miały dotąd szans na szerszą prezentację międzynarodową, podczas gdy "Erupcja
", zrealizowana z udziałem popularnej brytyjskiej piosenkarki Charli XCX
będzie dla Pete’a z pewnością filmem przełomowym.
Podobnie drugi film Maxa Walkera-Silvermana
, "Od nowa
" – dzięki roli Josha O’Connora
jako ranchera, który w pożarze stracił dom i cały dobytek, być może osiągnie szerszą popularność niż poprzednie dzieło reżysera, utrzymane w podobnym stylu i surowej estetyce Mid Westu "Love Song
".
Niektóre filmy konkursu to debiuty połowiczne: wynik swoistego "przebranżowienia" twórców uznanych już w innych dziedzinach. "Szczękościsk
" to udana przygoda z reżyserią montażystki Sabriny Greco
, a "Życie na niby
" stanowi debiut reżyserski aktora Matthew Sheara
. "Nasz bohater, Balthazar
" to z kolei próba sił w reżyserii Oscara Boysona
, producenta wczesnych obrazów braci Safdiech
i Noaha Baumbacha
.
W zestawieniu znalazło się też kilka filmów ukończonych w Polsce (w efekcie uczestnictwa w programie US in Progress) i mamy nadzieję, że to dzięki polskim post-producentom, którzy pomagali w ich realizacji na końcowych etapach, tytuły te mają przed sobą większe szanse na międzynarodowy sukces. A mowa choćby o "OBEX
" Alberta Birneya
, z elementami animacji wykonanymi w polskim studio XANF, czy "Pod światło
" Milesa Levina
, laureata zeszłorocznej nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (dzięki niej post-produkcja obrazu została zrealizowana przez polskie studia Platige Image, Fixafilm i DI Factory).
"Pod światło
" opowiada o dojrzewaniu chłopaka z epilepsją, próbując ją oswoić. Wraz z "Suwerenem
" portretującym nastolatka dorastającego pod okiem surowego ojca-anarchisty, "Naszym bohaterem, Balthazarem
" oraz "Rachunkiem za dorosłość
" reprezentuje gatunek coming-of-age, popularny wśród osób młodszych, debiutujących, a przez to także w konkursie TAURON Breakthrough.
Mam nadzieję, że ta bardzo różnorodna grupa filmów reprezentuje najświeższy i najmłodszy nurt amerykańskiego kina – i że nazwiska większości naszych konkursowych twórców i twórczyń będziemy słyszeć coraz częściej.
Selekcja konkursu TAURON Breakthrough
Kiedyś i dziś – konkurs American Docs
Kino dokumentalne ma tę zaletę, że czasem wystarczy zapał i determinacja, by opowiedzieć ważną historię – złapać ją w aktualności albo rozgorączkowaniu, pozwolić jej określić charakter filmu. American Docs to sekcja, która od lat trzyma rękę na pulsie Ameryki, prezentując nie tylko bieżące tematy, ale też problemy, które od dekad wgryzają się w jej tkankę. W tym roku w konkursie znalazły się historie osobiste i kameralne, będące jednak papierkiem lakmusowym dla całego USA. Od zagrożeń ekologicznych, przez pokłosie niewolnictwa, po kameralne opowieści o młodych ludziach, którzy wierzą, że coś jeszcze można zmienić. Selekcja konkursu American Docs
Na 16. TAURON American Film Festival zapraszamy do Wrocławia w dniach 6-11 listopada. Wirtualna odsłona wydarzenia potrwa do 23 listopada. Bilety na poszczególne seanse oraz dostępy do filmów online są w już w sprzedaży.