Kolejna znajoma twarz w "Halloween Kills"

Getty Images © Phillip Faraone



Znana z oryginalnegoz 1978 roku weteranka horroru Kyle Richards znów spotka Michaela Myersa. Aktorka zagra w zbliżającym się Richards powróci w roli Lindsey Wallace. 40 lat temu była dziewczynką, którą opiekowały się Annie Brackett i Laurie Strode. Tym razem sama stanie do walki z przerażającym Myersem. Gwiazdą obrazu jest oczywiście Jamie Lee Curtis jako Laurie Strode.Co ciekawe, w obsadzie jest również Anthony Michael Hall , który też wcieli się w postać doskonale znaną fanom oryginalnego cyklu. Będzie bowiem Tommym Doyle'em. Wz 1978 roku był innym dzieckiem, którym opiekowała się młoda Laurie.Za kamerąstanie ponownie David Gordon Green . Jak tylko skończą się zdjęcia do tej części, rozpoczną się prace nad. Część druga nowej trylogii trafi do kin w październiku 2020 roku. Część trzecia pojawi się rok później.