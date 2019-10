Kolejna znana z oryginału twarz w "Halloween Kills"

Kolejna postać z oryginalnegopowróci w filmie. To postać siostry Marion Chambers, pielęgniarki współpracującej z doktorem Loomisem. I jak przed laty, tak i teraz zagra ją Nancy Stephens Siostra Marion jest doskonale znana fanom dotychczasowego cyklu pojawiając się w kilku częściach. To ona właśnie miała ujawnić w oryginalnym sequelu, że Michael i Laurie są rodzeństwem. Był też uczuciowo związana z Loomisem i ostatecznie została zabita przez Myersa wOczywiście nic z tej dalszej historii nie zostanie uwzględnione w. Trylogia Davida Gordona Greena jest bowiem kontynuacją oryginału Johna Carpentera ignorując wszystkie pozostałe części dotychczasowego cyklu.Sequelz 2018 roku trafi do kin w październiku 2020 roku.