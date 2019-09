Kolejny stary znajomy w "Halloween Kills"

Getty Images © Chad Hurst

Do obsady, kontynuacji, dołączył Robert Longstreet , znany m.in. zAktor wcieli się w Lonniego Elama. To postać, która pojawiła się już wcześniej w serii. Lonnie był jednym z dzieciaków, prześladujących Tommy'ego Doyle'a, którym opiekowała się Laurie Strode. Koledzy Lonniego prowokowali go, by wszedł do domu Michaela Myersa. Wygląda na to, że bohater będzie miał kolejną okazję do spotkania z zamaskowanym mordercą.Dorosłego Doyle'a zagra w filmie Anthony Michael Hall . W obsadzie jest również znana z oryginału Kyle Richards Za kamerąstanie ponownie David Gordon Green . Jak tylko skończą się zdjęcia do tej części, rozpoczną się prace nad. Część druga nowej trylogii trafi do kin w październiku 2020 roku. Część trzecia pojawi się rok później.