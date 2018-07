Kolejny komiks twórcy Deadpoola z szansą na ekranizację

Podlegające wytwórni Sony Pictures Studio 8 nabyło prawa do przeniesienia na kinowy ekran Propheta, bohatera z komiksów Image Comics autorstwa Roba Liefelda , twórcy Deadpoola.John Prophet to superżołnierz o ulepszonym DNA, którego zamrożono na poczet misji, jaką miał wypełnić w przyszłości. Prophet budzi się jednak dużo za wcześnie i próbuje wykonać zadanie, którego nie ma. Postać zadebiutowała w komiksie z cykluale w 1993 zyskała własną serię.Producenci liczą oczywiście, że materiał okaże się na tyle nośny, by zbudować całą serię filmów o Propethcie. Za projekt odpowiadają Adrian Askarieh ) i Brooklyn Weaver ).Po sukcesie dwóch części Liefeld trafił na celownik producentów. Niedawno Netflix nabył prawa do przeniesienia na ekran postaci ze stworzonego przez Liefelda tzw. Extreme Universe.