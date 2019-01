Kto jest kim w serialu "Sex Education"?

3 2 1



Zabawna, rozczulająca i momentami zawstydzająca produkcja Netflix pojawi się na platformie już 11 stycznia! Sprawdź, kto jest tu kim.Dla własnego dobra przeczytaj, zanim obejrzysz:Ciemne włosy, niebieskie oczy, wrażliwy, uprzejmy i spokojny w każdej sytuacji o takim chłopaku chyba marzą dziewczyny, hmm? Otis potrafi zachować zimną krew nawet wtedy, kiedy na szkolnym balu jego kumpel zawisa na tekturowym księżycu zawieszonym pod sufitem.Jeśli chodzi o związki, Otis jest bardziej zamkniętym w swej skorupie żółwiem niż lwem i na dodatek bardzo niedoświadczonym. Ale wiedza to potęga, a Otis dostał ją w prezencie. Jego mama jest seksuolożką, a on wykorzystuje teorie z jej podręczników, by stać się guru seksu w szkole.Seksuolożka. Mama robiąca obciach. Tyle wystarczy.Głośny, dumny i tragicznie grający na puzonie. Może i jest lamusem, ale ma fajny styl (nie biorąc pod uwagę jego kasku na rower). Eric jest najlepszym kumplem Otisa i pomógł mu wywinąć się z niejednej opresji.Nie pozwól zwieść się jej ciemnym oczom i skórzanej, zadziornej kurtce. Ta dziewczyna jest bystra, ma smykałkę do interesów (tak, klinika seksterapii to był jej pomysł) i specyficzne poczucie humoru. W oczach niektórych dzieciaków może być wyrzutkiem, ale zwróciła na siebie uwagę popularnego w szkole Jacksona, a także Otisa, swojego partnera biznesowego.O serialuOtis Milburn ( Asa Butterfield ) jest niedoświadczonym licealistą-odludkiem mieszkającym z Jean ( Gillian Anderson ), matką seksuolożką. Otoczony przez podręczniki i filmy dla dorosłych oraz otwarte rozmowy na temat seksu, Otis, chcąc nie chcąc, staje się ekspertem w tym temacie. Kiedy jego sytuacja rodzinna wychodzi na światło dzienne, nastolatek zdaje sobie sprawę, że jego specjalistyczna wiedza może pomoc mu podnieść swój status w szkole. Otis łączy siły z Maeve ( Emma Mackey ), bystrą i nieco zbuntowaną dziewczyną oraz ze swoim najlepszym przyjacielem Ericem ( Ncuti Gatwa ). Razem zakładają konspiracyjną klinikę seksterapii, by pomóc swoim kolegom z różnymi problemami. Analizując problemy seksualne nastolatków, Otis zdaje sobie sprawę, że sam może potrzebować terapii.Twórcą i scenarzystkąjest Laurie Nunn . Serial został wyreżyserowany przez Bena Taylora Kate Herron . Za produkcję serii dla Netflix odpowiedzialne było studio Eleven.