Growe wampiry na dużym ekranie. Będzie adaptacja "El Paso, Elsewhere"

LaKeith Stanfield zapoluje na wampiry

Zwiastun gry "El Paso, Elsewhere"

Gwiazdą projektu został LaKeith Stanfield (" Księga Clarence'a "). Wcieli się w postać imieniem James Savage. James próbuje odnaleźć się po zakończeniu bardzo toksycznej relacji. Tymczasem jego była dziewczyna Janet przygotowuje się do rytuału, który zakończy świat, jaki znamy. W filmie James przemierza świat pełen potworów odkrywając prawdę na temat swoich nałogów i skrzywionego poczucia własnej wartości. Z kolei Janet odkrywa, że jedyna droga do miłości wiedzie przez proces uzdrowienia.Punktem wyjścia dla fabuły jest gra z 2023 rokuwydana na Windows i Xbox. Jest to strzelanka, w której gracz wciela się w postać próbujący powstrzymać wampirzycę i byłą dziewczynę bohatera przed zniszczeniem świata.Film jest na razie na wczesnym etapie rozwoju. Nie ma ani scenarzysty ani reżysera.