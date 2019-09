Zapomnijcie o Chucku Norrisie! Jest nowy Strażnik Teksasu

Getty Images © Dia Dipasupil



Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy mają dość rebootów. Kolejny jest już w drodze. I tym razem chodzi o serial znany na całym świecie -Serial nosi tytułi wiemy już, kto zagra tytułową rolę. Angaż otrzymał znany z Jared Padalecki . Nowy projekt nie ma jeszcze domu. Są jednak spore szanse, że powstanie dla stacji CW, która nadawała Padalecki zagra Cordella Walkera, złamanego wdowca, ojca dwójki dzieci, który po dwóch latach pracy pod przykrywką wraca do domu w Austin. Na miejscu odkrywa, że ma wciąż dużo pracy do wykonania w walce z kryminalistami. Pomagać mu w tym będzie nowa partnerka, jedna z nielicznych kobiet, która została uznana za Strażnika Teksasu. Wspólnie będą walczyć o to, co słuszne, postępując zgodnie z własnym kodeksem moralnym, niezależnie od przepisów prawa.będzie realizowany według podobnego klucza, co nowyczy