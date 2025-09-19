"Bodyguard" wg Netfliksa: Leighton Meester ochroniarką Jareda Padaleckiego?

Jak podaje Nexus Point News, Netflix pracuje nad filmem, którego fabuła przypomina "Bodyguarda" – romans / thriller z Whitney Houston i Kevinem Costnerem w rolach głównych. Producenci szykują jednak pewną znaczącą zmianę.
Leighton Meester będzie ochraniać Jareda Padaleckiego?Leighton Meester
i Jared Padalecki
prowadzą rozmowy w sprawie występu w niezatytułowanym projekcie Netfliksa. Ma to być komedia romantyczna opowiadająca o relacji bodyguarda (a właściwie bodyguardki) z ochranianą przez nią gwiazdą – a właściwie gwiazdorem filmowym. Aby nie wzbudzać podejrzeń, bohaterka będzie udawać dziewczynę aktora i spędzi Boże Narodzenie na jego rodzinnym ranczu w Montanie.
Getty Images © JC Olivera
Inne szczegóły dotyczące projektu trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że początek zdjęć planowany jest na grudzień. Materiał powstanie w miejscowości Calgary w kanadyjskiej prowincji Alberta.
Ostatnie role Leighton MeesterLeighton Meester
w ostatnich latach zagrała m.in. w serialach "Jak poznałam twojego ojca
" i "Good Cop/Bad Cop
" oraz – gościnnie – "Orville
" i "Łowczynie
". Mogliśmy zobaczyć ją też w survivalowym thrillerze "River Wild
" i świątecznej komedii romantycznej "EXmas
".
Ostatnie role Jareda Padaleckiego. Zobacz zwiastun "Walkera"Jared Padalecki
w ostatnich latach wcielał się w tytułową rolę w serialu "Walker
" (zwiastun poniżej), czyli reboocie "Strażnika Teksasu
", gościnnie pojawił się też w trzecim sezonie "Fire Country
". Wkrótce zobaczymy go w piątym sezonie "The Boys
", na planie którego ponownie spotka się z Jensenem Acklesem
– swoim ekranowym bratem z serialu "Nie z tego świata
".