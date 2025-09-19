Newsy Filmy "Bodyguard" wg Netfliksa: Leighton Meester ochroniarką Jareda Padaleckiego?
"Bodyguard" wg Netfliksa: Leighton Meester ochroniarką Jareda Padaleckiego?

Jak podaje Nexus Point News, Netflix pracuje nad filmem, którego fabuła przypomina "Bodyguarda" – romans / thriller z Whitney Houston i Kevinem Costnerem w rolach głównych. Producenci szykują jednak pewną znaczącą zmianę.

Leighton Meester będzie ochraniać Jareda Padaleckiego?


Leighton Meester i Jared Padalecki prowadzą rozmowy w sprawie występu w niezatytułowanym projekcie Netfliksa. Ma to być komedia romantyczna opowiadająca o relacji bodyguarda (a właściwie bodyguardki) z ochranianą przez nią gwiazdą – a właściwie gwiazdorem filmowym. Aby nie wzbudzać podejrzeń, bohaterka będzie udawać dziewczynę aktora i spędzi Boże Narodzenie na jego rodzinnym ranczu w Montanie.

GettyImages-2230565277.jpg Getty Images © JC Olivera

Inne szczegóły dotyczące projektu trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że początek zdjęć planowany jest na grudzień. Materiał powstanie w miejscowości Calgary w kanadyjskiej prowincji Alberta.

Ostatnie role Leighton Meester


Leighton Meester w ostatnich latach zagrała m.in. w serialach "Jak poznałam twojego ojca" i "Good Cop/Bad Cop" oraz – gościnnie – "Orville" i "Łowczynie". Mogliśmy zobaczyć ją też w survivalowym thrillerze "River Wild" i świątecznej komedii romantycznej "EXmas".

Ostatnie role Jareda Padaleckiego. Zobacz zwiastun "Walkera"


Jared Padalecki w ostatnich latach wcielał się w tytułową rolę w serialu "Walker" (zwiastun poniżej), czyli reboocie "Strażnika Teksasu", gościnnie pojawił się też w trzecim sezonie "Fire Country". Wkrótce zobaczymy go w piątym sezonie "The Boys", na planie którego ponownie spotka się z Jensenem Acklesem – swoim ekranowym bratem z serialu "Nie z tego świata".


