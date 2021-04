Leonardo DiCaprio zagra w remake'u "Na rauszu"?

Getty Images © Jeff Kravitz



W dniu przyznania Oscara dla " Na rauszu " jako najlepszego filmu zagranicznego dowiedzieliśmy się także, kto zwyciężył w przetargu na realizację anglojęzycznego remake'u filmu Thomasa Vinterberga . Wśród nabywców praw do nowej wersji jest studio należące do Leonardo DiCaprio Jennifer Davisson – Appian Way. O wyniku zadecydowało podobno to, że Vinterberg chciałby zobaczyć DiCaprio w głównej roli. Choć na razie tego nie potwierdzono, wydaje się to bradzo prawdopodobne.Przemówienie Vinterberga odbierającego Oscara dla " Na rauszu " (nominowanego także w kategorii "reżyser") było najbardziej poruszające podczas gali – reżyser zadedykował statuetkę swojej tragicznie zmarłej córce, która zginęła w wypadku zaledwie kilka dni po rozpoczęciu zdjęć do filmu. Vinterberg planował, by to właśnie ona zagrała córkę głownego bohatera granego przez Madsa Mikkelsena Vinterberg objął nad remakiem opiekę producencką. Na rauszu " opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we krwi – przez cały dzień, również w pracy.