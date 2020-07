Leonardo DiCaprio zekranizuje "Wyspę" Aldousa Huxleya

Należąca do Leonarda DiCaprio wytwórnia Appian Way zakupiła prawa do ekranizacji "Wyspy" Aldousa Huxleya . W planach jest realizacja serialu.Ostatnia książka legendarnego pisarza sf została przez niego pomyślana jako przeciwieństwo "Nowego wspaniałego świata", który Huxley napisał trzy dekady wcześniej. W "Wyspie" kontempluje on tematy wolności i potencjału ludzkości. Opowiada o odizolowanej od świata społeczności mieszkającej na tytułowej wyspie położonej na Oceanie Indyjskim. Tamtejsza kultura oparta jest na specyficznym rozumieniu filozofii Dalekiego Wschodu i rozwinęła alternatywne w stosunku do Zachodu struktury społeczne i spojrzenie na sferę seksualności.Hollywood przeżywa ostatnio fascynację prozą Huxleya. Niedawno na nowej platformie Peacock premierę miał serial " Brave New World " z Aldenem Ehrenreichem, który jest właśnie ekranizacją "Nowego wspaniałego świata".