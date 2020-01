FOTO: Tak miały wyglądać "Gwiezdne wojny" Trevorrowa

Niedawno do sieci trafiły szczegóły scenariusza widowiska tytuł, czyli dziewiątej części Colina Trevorrowa . Teraz możecie również przyjrzeć się szkicom koncepcyjnym, jakie do niego przygotowano.Znajdziecie je poniżejPrzypomnijmy sobie jeszcze szczegóły fabuły wersji Trevorrowa:Po pierwsze: w filmie nie pojawia się imperator Palpatine - jest jedynie wspomniany. Po drugie: postać Rose Tico odgrywa dużo większą rolę niż w. Wbrew zapowiedziom Trevorrowa Leia nie znajduje się na pierwszym planie - możliwe zatem, że poniższa fabuła pochodzi z wersji napisanej już po śmierci Carrie Fisher Fabularnym punktem wyjścia jest wspomniane w otwarciu odcięcie komunikacji przez Najwyższy Porządek. To główna przeszkoda, którą muszą pokonać rebelianci, chcący wykorzystać wiadomość o wyczynie Luke'a Skywalkera na planecie Crait do zainspirowania powszechnego buntu.W otwierającej sekwencji Finn, Rose i BB8 kradną Gwiezdny Niszczyciel pełen starych imperialnych broni i pojazdów. Podczas tej akcji Finn rozpoznaje jednego ze szturmowców, który jest jego byłym towarzyszem broni. Finn i Rose zostają schwytani i trafiają do obozu dla jeńców. Rose zostaje przesłuchana przez Huxa. Finnowi udaje się uciec i zrekrutować do pomocy innych szturmowców, którzy stają się nową rebeliancką armią. Dochodzi do powstania.Tymczasem Rey (uzbrojona w podwójny miecz świetlny w stylu Dartha Maula) i Poe Dameron udają się na własną misję. Rey wciąż wierzy, że w Kylo Renie drzemie dobro. Ren tymczasem odnajduje Holocron Sithów, za pośrednictwem którego pojedynkuje się z duchem Dartha Vadera.Finałowa bitwa ma miejsce na ulicach Coruscant: szturmowcy pod wodzą Finna atakują wiszący nad miastem statek Najwyższego Porządku. Dołączają do nich rebelianci w skradzionych pojazdach przemalowanych na barwy Ruchu Oporu. Równocześnie toczy się bitwa powietrzna, w której bierze udział Poe Dameron.Dowiadujemy się, że to Kylo Ren zabił rodziców Rey, a ona nie jest spokrewniona z Palpatine'em. Duchy Luke'a, Obi-Wana i Yody pomagają Rey w ostatecznym starciu z Renem. Rycerze Jedi usiłują nawrócić go na jasną stronę, ale Ben "gaśnie" i próba kończy się porażką.W finale Finn i Rose przewożą grupę władających Mocą dzieci (w tym chłopca z miotłą z) na odosobnioną planetę. Tam Rey będzie mogła wytrenować kolejne pokolenie Jedi.