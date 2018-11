Listopad w HBO GO – nowe seriale i filmy

Listopad w HBO GO będzie miesiącem wypełnionym sporą liczbą nowości filmowo-serialowych. Znajdą się wśród nich bardzo różnorodne produkcje, w tym m.in. nowy serial HBO Europe– rumuńsko-niemiecka produkcja przedstawiająca losy policjantki, która zajmuje się sprawą cyberataku na niemiecki bank. Wśród listopadowych premier w serwisie pojawią się dwa oparte na faktach seriale w gwiazdorskiej obsadzie, takie jak:z Hugh Grantem, a takżea także premiera ekranizacji powieści Eleny Ferrante W listopadzie do serwisu dodane zostaną także nowości filmowe, a wśród nich Willem Ferrellem oraz Amy Poehler oraz horror. Amatorzy malowniczych historii znajdą w HBO GO film- w produkcji występują Oprah Winfrey Reese Witherspoon oraz Mindy Kaling Nie zabraknie też propozycji dla młodszej widowni. W HBO GO pojawi się m.in., a dla amatorów przygód przyjaciół ze Stumilowego Lasu czekać będą teżorazListopad w HBO GO to także nowe filmy dokumentalne w tym m.in., cz. 1-2 – dwuczęściowy film dokumentalny HBO pokazujący życie Elvisa Presleya , jednej z największych gwiazd muzyki rozrywkowej, dokumentprzybliżający biografię Iana McKellena , jednego z najbardziej uznanych angielskich aktorów, a także dokument HBOprzedstawiający przypadki, w których roboty spowodowały śmierć ludzi.Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się około 800 filmów i ponad 200 seriali.Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w listopadzie: