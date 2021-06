Loki z MCU jest oficjalnie gender fluid

To już oficjalne: Loki nie jest mężczyzną ani kobietą. Króciutki klip promujący " Lokiego ", czyli nadchodzący serial platformy Disney+, potwierdza, że w MCU postać jest oficjalnie uznawana za niebinarną.Filmik otwiera rzut oka na akta Lokiego , z których możemy wyczytać kolor jego oczu i wzrost. W rubryce "płeć" wpisano: "płynna". Rzućcie okiem sami - klip znajdziecie TUTAJ Dla osób obeznanych z komiksami informacja o tym, że Loki potrafi zmieniać płeć, nie będzie niczym nowym. Z punktu widzenia zmiennokształtnego mistrza iluzji gender jest po prostu kolejną formą. Trudno jednak powiedzieć, czy płciowa płynność bohatera odegra dużą rolę w serialu. Wnioskując z faktu, że trzeba pauzować i oglądać pod lupą 18-sekundowe klipy, chyba nie. Niemniej jednak odkąd do obsady serialu dołączyła Sophia Di Martino (" Yesterday "), fani spekulują, że to właśnie ona wcieli się w kobiecą formę Lokiego , dzieląc się ikoniczną rolą z Tomem Hiddlestonem . Na razie nie ujawniono oficjalnie, jaka rola przypadła w udziale aktorce.Akcja serialu rozgrywa się po wydarzeniach pokazanych w filmie " Avengers: Koniec gry ". Loki zostanie zmuszony do wykorzystania swoich rozlicznych talentów w walce o zachowanie nietkniętej czasoprzestrzeni. Loki " zadebiutuje na platformie Disney+ 9 czerwca.