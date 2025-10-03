Newsy Filmy Londyńska premiera filmu "Skarbek". Historycy polecają film widzom
Londyńska premiera filmu "Skarbek". Historycy polecają film widzom

Znakomite przyjęcie filmu "Skarbek" (angielski tytuł: "The Partisan") podczas londyńskiej, uroczystej premiery. Obecni byli aktorzy, dyplomaci, historycy oraz przedstawiciele wielu instytucji kultury. Film wchodzi do kin w Polsce i Wielkiej Brytanii już dziś. Historycy po obejrzeniu filmu są zachwyceni sposobem w jaki reżyser pokazał złożoną osobowość Krystyny Skarbek. Film bardzo mi się podobał i cenię to doświadczenie. Zastanawiałem się, jak uda się zawrzeć dramatyczne i skomplikowane życie Krystyny Skarbek w jednym filmie, zachowując jednocześnie jego złożoność i dramatyzm, nie zamieniając go w kolejny film typu "zabili go i uciekł". Jestem pod wrażeniem – ekipa produkcyjna osiągnęła to wszystko w sposób godny podziwu. Niezwykłe dzieło filmowe i bardzo potrzebne odniesienie historyczne – powiedział po premierze historyk Marek Mrozek.

"Kim ty jesteś?" – to pytanie, które Krystyna Skarbek słyszała najczęściej. Przez kilka lat skutecznie ukrywała swoją prawdziwą tożsamość. Na Węgrzech udawała prostytutkę, w Polsce – sprzątaczkę, we Francji – nauczycielkę. W każdym wcieleniu była nie tylko piękna i czarująca, ale też wiarygodna, sprytna, odważna i piekielnie inteligentna. Doskonale radziła sobie w wojennej rzeczywistości, w której kłamstwo mieszało się z prawdą, a zdrada z poświęceniem. Nikomu nie ufała. Nic dziwnego, że – jako pierwsza w historii kobieta – została szpiegiem brytyjskiego wywiadu. W dodatku – ulubionym szpiegiem Winstona Churchilla. Już za życia stała się legendą. Mówiono o niej: żeński James Bond. 

Kim była naprawdę? Co skrywała pod maskami, które nieustannie na siebie zakładała? Z jakimi demonami się mierzyła? Jaka była najważniejsza walka, jaką toczyła w swoim życiu? 

"Skarbek" to zaskakujący, poruszający i trzymający w napięciu film szpiegowski przedstawiający niezwykłą biografię Krystyny Skarbek. Film pokazuje mroczy i pełen niebezpieczeństw świat, w którym żyła tytułowa bohaterka. W głównej roli zobaczymy Morgane Polanski, a w pozostałych – takie gwiazdy, jak m.in. Malcolm McDowell, Steven Waddington, Frederick Schmidt, Ingvar Sigurðsson. Agata Kulesza, Piotr Adamczyk, Piotr Trojan, Piotr Głowacki oraz Jacek Beler.

Zwiastun filmu "Skarbek"




