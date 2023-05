Maïwenn, reżyserka nowego filmu Johnny'ego Deppa, odnosi się do oskarżeń o napaść na dziennikarza

Maïwenn odnosi się do oskarżeń o napaść na dziennikarza

Maïwenn zaatakowała dziennikarza? Szczegóły sprawy

O czym opowiada "Kochanica króla", film otwarcia tegorocznego festiwalu w Cannes?

, której najnowszy film,, otworzy tegoroczny festiwal w Cannes, stała się niedawno bohaterką skandalu. Jak informowaliśmy kilka tygodni temu,Teraz filmowczyni odniosła się do sprawy.W związku ze zbliżającą się premierągościła w programie "Quotidien". Podczas 15-minutowej rozmowy prowadzący Yann Barthès dokładnie wypytał ją o sprawę. Barthès : Możesz to potwierdzić? Możesz powiedzieć coś więcej? Maïwenn : Mogę potwierdzić, że na niego napadłam czy że otrzymałam skargę?: Obie te rzeczy.: Nie otrzymałam skargi. Dowiedziałam się z prasy.: A czy na niego napadłaś? Maïwenn : Tak (śmiech). Ale aktualnie nie chcę o tym mówić. Opowiem o tym, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Teraz bardzo niepokoję się o premierę mojego filmu. Barthès : Nie chcesz, aby to wpłynęło na jego odbiór. Rozumiem.W dalszej części rozmowyzapytał, czy miała okazję przeczytać oświadczenie. Gwiazdapostanowiła zrezygnować z aktorstwa. W ten sposób wyraziła swój sprzeciw wobec ignorancji francuskiej branży filmowej w odniesieniu do ruchu #MeToo. Więcej na ten temat przeczytacie, która otwarcie odżegnuje się od #MeToo, odpowiedziała:Dziennikarzoskarżyło agresywne zachowanie. Do sytuacji miało dojść pod koniec lutego w eleganckim lokalu mieszczącym się w siódmej dzielnicy Paryża. Według relacji mężczyzny, który 7 marca złożył skargę na policji,siedziała kilka stolików dalej. Niespodziewanie, na czele którego stoi Edwy Plenel, były redaktor naczelny "Le Monde",. Jego czytelnicy mogli przeczytać m.in.(sprawa została odrzucona).. Zaangażowałado roli króla Ludwika XV wjeszcze w trakcie jego głośnego procesu z byłą żoną, kiedy to większość wytwórni nie chciała z nim współpracować.Występ w dramacie kostiumowymto pierwsza od trzech lat rola Maïwenn , reżyserka produkcji, wciela się w tytułową Jeanne du Barry, kochankę króla straconą na gilotynie podczas rewolucji francuskiej. Pnąc się po drabinie społecznej, wbrew wszelkim przyzwoitości i etykiecie, Jeanne przenosi się do Wersalu, gdzie jej przybycie wywołuje zgorszenie na dworze. Zobaczcie zwiastun: