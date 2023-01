Wielki powrót? Johnny Depp na zdjęciach z nowego projektu

"Jeanne du Barry" – co wiemy o filmie?

Ostatnie role Johnny’ego Deppa

W zeszłym roku Johnny Depp nie schodził z nagłówków ze względu na swój głośny proces sądowy. Kolejny przyniesie długo wyczekiwany ekranowy występ aktora, który pojawi się w dramacie kostiumowym "Jeanne du Barry" jako król Ludwik XV. W sieci udostępniono kolejne zdjęcia z projektu.Fotosy z filmu możecie zobaczyć poniżej:Pierwsza od trzech lat rola Deppa przypadła na projekt doświadczonej reżyserki Maïwenn , która zagra również tytułową kochankę króla straconą na gilotynie podczas rewolucji francuskiej. Pnąc się po drabinie społecznej, wbrew wszelkim przyzwoitości i etykiecie, Jeanne przenosi się do Wersalu, gdzie jej przybycie wywołuje zgorszenie na dworze.W obsadzie znaleźli się także Benjamin Lavernhe Pascal Greggory oraz India Hair Do produkcji dołączył Netflix, który zakupił prawa do pokazywania filmu we Francji po kinowej dystrybucji. Być może "Jeanne du Barry" stanie do walki o nagrody na europejskich festiwalach. Reżyserka pełniąca jeszcze funkcję współscenarzystki ma doświadczenie w pokazywaniu swoich filmów na Lazurowym Wybrzeżu. Do Cannes pojechał jej debiut " Poliss " (2011) – zdobywając Nagrodę Jury – oraz " Moja miłość " (2015) i " DNA " (2020). Deppa na ekranach mogliśmy oglądać w 2020 roku. Jego dwa ostatnie projekty to " Czekając na barbarzyńców " oraz " Minamata ". Pierwszy film, napisany przez laureata literackiej nagrody Nobla J.M. Coetzeego , to opowieść o dowódcy zamorskiej fortecy pewnego Imperium, który po przybyciu bezwzględnie brutalnego śledczego musi przemyśleć swoje zobowiązania.W " Minamacie Depp wciela się w walczącego z problemami fotografa, który przybywa na japońskie wybrzeże, aby dokumentować przypadki zatrucia rtęcią wśród miejscowej ludności. Na widok nieszczęścia w bohaterze odnawiają się dawne ideały. Na ekranie Deppowi partnerowali Bill Nighy