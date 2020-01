MacGruber wróci jako serial

Znamy zapowiedzi programowe Peacock, należącej do NBC platformy z wideo na żądanie, która ma zostać uruchomiona już w kwietniu tego roku. Wśród nich znalazły się projekty Amy Poehler Normana Leara oraz... serialowa kontynuacja Will Forte ponownie wcieli się w rolę amerykańskiego agenta do zadań specjalnych. Aktor będzie współautorem scenariusza i jednym z producentów wykonawczych serialu.Po ponad 10 latach spędzonych w więzieniu MacGruber zostaje uwolniony. Dostaje też nową misję: unicestwić Enosa Queetha, tajemniczego złoczyńcę, z którym spotkał się już w przeszłości. Aby pokonać siły zła, MacGruber, Vicki i Piper muszą ścigać się z czasem. Tyle że zło... może czaić się w środku.Spekuluje się, że Kristen Wiig Ryan Phillippe powrócą do swoich ról, jednak informacja ta nie została jeszcze potwierdzona.