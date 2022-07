Maja Ostaszewska laureatką Diamentowego Klapsa

Od wielu lat tradycją najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane jest wyróżnianie za wybitne osiągnięcia polskiej aktorki lub aktora. Diamentowy Klaps Filmowy trafił w tym roku do jednej z najpopularniejszych i bardzo cenionych przez krytyków aktorek - Mai Ostaszewskiej . Wręczenie statuetki odbyło się 7 lipca podczas gali, która po dwóch latach pandemicznej przerwy wróciła w pełnym kształcie na Molo w Sopocie."W tym roku Diamentowy Klaps Filmowy otrzymuje wybitna aktorka filmowa i teatralna, aktywistka głęboko zaangażowana w obronę praw człowieka i zwierząt, nie bojąca się głośno o tym mówić - wyjątkowa osoba, która bierze udział w wielu akcjach społecznych, kobieta odważna i pełna empatii do świata. Na scenie teatralnej i planie filmowym doceniana za talent, profesjonalizm i nietuzinkowość" – mówił Paweł Adamski, dyrektor Festiwalu. Maja Ostaszewska tworzy niezapomniane kreacje w filmach Małgorzaty Szumowskiej i innych wybitnych twórców kina, a jednocześnie związana z Nowym Teatrem współpracuje z Krzysztofem Warlikowskim. Laureatka najbardziej prestiżowych nagród: w tym dwóch Orłów, trzech Złotych Lwów, a teraz do tego grona dołączył Diamentowy Klaps Filmowy."Wspaniale być tutaj, kocham Trójmiasto, uwielbiam Sopot. Kochajmy kino, twórzmy sztukę, ale też nie zapominajmy o tym, co najważniejsze" - powiedziała Maja Ostaszewska . Odbierając nagrodę przypomniała o trwającej zbiórce, do której link jest dostępny na wszystkich oficjalnych kanałach aktorki oraz na stronach TVN24 i TVN. "Jestem zadeklarowaną pacyfistką. Są jednak takie chwile w historii, kiedy niestety trzeba użyć broni, żeby walczyć o pokój, żeby walczyć o bezpieczne życie dla swoich dzieci. Nasi przyjaciele w Ukrainie walczą o swój, ale też nasz pokój i pokój w tej części świata. A poza tym cieszmy się kulturą, sztuką i tym, że możemy pięknie, wolno żyć. Niech trwa".Wirtualne gratulacje złożył z ekranu ubiegłoroczny laureat Diamentowego Klapsa Filmowego – Robert Więckiewicz . Statuetkę wręczyli Małgorzata Wasiuk, Dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas, wiceprezydentka miasta Sopot Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz Paweł Adamski, dyrektor Festiwalu. Wśród gości sopockiej gali pojawiły się polskie gwiazdy i przyjaciele Festiwalu, m.in. laureatka Diamentowego Klapsa Filmowego z 2016 roku Alicja Bachleda-Curuś , legendarny polski tenisista Wojciech Fibak, finalista Masterchefa Szymon Czerwiński oraz muzyk L.U.C.Diamentowy Klaps Filmowy to nagroda przyznawana od 2011 roku naprzemiennie aktorom lub aktorkom, którzy wnoszą do kina pozytywne przesłanie oraz dostarczają widzom wzruszeń, emocji i pozytywnej energii. W poprzednich latach wyróżnienie otrzymali kolejno: Borys Szyc Jubileuszowa, 15. edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane rozpoczęła się 1 lipca w Sopocie i Zakopanem, a 5 lipca do filmowych lokalizacji dołączyło Giżycko z jedynym w Europie kinem jachtowym, gdzie filmy wyświetlane są nad przepięknym jeziorem Niegocin w każdy wtorek i środę wakacji. Bezpłatne seanse filmowe odbywają się do końca sierpnia na sopockim Molo (w lipcu o godz. 22.00; w sierpniu o 21.30) i na zakopiańskim Kulturalnym Placu Niepodległości tuż obok Krupówek (w lipcu o godz. 21.30; w sierpniu o 21.00). Seanse w giżyckiej Ekomarinie startują o godzinie 21:30 lipcu i o 21:00 w sierpniu, częstotliwość radiowa dla jachtów 87,7 MHz. Pełen repertuar Festiwalu dostępny jest na stronie: https://kinoletnie.pl/repertuar Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnieWszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.