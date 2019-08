Mam plan na spotkanie z Rafałem Zawieruchą w Giżycku

Seans filmu rozpocznie się o godzinie. Spotkanie z Rafałem Zawieruchą odbędzie się tuż po projekcji, o godzinie. Wstęp wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które zakupiły bilety na seans.Spotkanie poprowadzi Weronika Wawrzkowicz. Partnerem wydarzenia jest Hotel St. Bruno w Giżycku., nowy film Quentina Tarantino , to wycieczka do Los Angeles 1969 roku, gdzie wszystko zaczyna się zmieniać. Gwiazda TV Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) i jego wieloletni dubler/kaskader Cliff Booth ( Brad Pitt ) przyglądają się biznesowi, w którym spędzili lata, z trudem go rozpoznając. W dziewiątym filmie scenarzysty i reżysera Quentina Tarantino zobaczymy niezwykłą obsadę i wiele wątków, które składają się na hołd odchodzącej w przeszłość złotej ery Hollywood.Wydarzenie odbędzie się w ramach trwającego wakacyjnego festiwalu filmowego. Trwa dwunasta edycja tego filmowego wydarzenia. Co roku ponad 100 tysięcy widzów ogląda filmy pod gwiazdami w najpopularniejszych polskich kurortach. Pełny repertuar i harmonogram projekcji do sprawdzenia na stronie https://kinoletnie.pl/