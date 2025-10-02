"Jak być kochanym": Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że w przygotowaniu jest film o legendzie polskiego kina Zbigniewie Cybulskim. Projekt pod tytułem "Jak być kochanym" powstaje pod szyldem studia Salto Films, a w główną rolę wciela się Marcin Dorociński.
To, jak film się zapowiada, możecie zobaczyć na plakacie stworzonym i opublikowanym przez Maksa Bereskiego (Plakiat) na jego prywatnym koncie na Facebooku.
Zobacz plakat biografii Zbigniewa Cybulskiego "Jak być kochanym"
Mimo blisko 60 lat od jego tragicznej śmierci Zbigniew Cybulski
wciąż uznawany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów w powojennej kinematografii polskiej. Swój niezwykły talent pokazał m.in. w takich filmach, jak "Popiół i diament
" w reżyserii Andrzeja Wajdy
czy "Pociąg
" Jerzego Kawalerowicza
.
Jego kariera została przerwana przedwcześnie wypadkiem na torach – Cybulski zmarł w wyniku obrażeń po potrąceniu przez pociąg, do którego próbował wskoczyć na stacji we Wrocławiu.
Marcin Dorociński na ekranie
Już wkrótce zobaczymy Marcina Dorocińskiego
jako Stanisława Wokulskiego w "Lalce
", a już teraz można go oglądać w kinach w w komedii "Teściowie 3
".