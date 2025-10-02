Newsy "Jak być kochanym": Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski
news

"Jak być kochanym": Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski

Facebook / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Jak+by%C4%87+kochanym%22%3A+Marcin+Doroci%C5%84ski+jako+Zbigniew+Cybulski-163221
&quot;Jak być kochanym&quot;: Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski
W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że w przygotowaniu jest film o legendzie polskiego kina Zbigniewie Cybulskim. Projekt pod tytułem "Jak być kochanym" powstaje pod szyldem studia Salto Films, a w główną rolę wciela się Marcin Dorociński

To, jak film się zapowiada, możecie zobaczyć na plakacie stworzonym i opublikowanym przez Maksa Bereskiego (Plakiat) na jego prywatnym koncie na Facebooku. 

Zobacz plakat biografii Zbigniewa Cybulskiego "Jak być kochanym"



Mimo blisko 60 lat od jego tragicznej śmierci Zbigniew Cybulski wciąż uznawany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów w powojennej kinematografii polskiej. Swój niezwykły talent pokazał m.in. w takich filmach, jak "Popiół i diament" w reżyserii Andrzeja Wajdy czy "Pociąg" Jerzego Kawalerowicza

Jego kariera została przerwana przedwcześnie wypadkiem na torach – Cybulski zmarł w wyniku obrażeń po potrąceniu przez pociąg, do którego próbował wskoczyć na stacji we Wrocławiu.


Marcin Dorociński na ekranie



Już wkrótce zobaczymy Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego w "Lalce", a już teraz można go oglądać w kinach w w komedii "Teściowie 3".

"Teściowie 3" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Marcin Dorociński

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

To nie koniec "Peaky Blinders". Powstają dwa nowe sezony

2 komentarze
Filmy

Henry Cavill wraca do formy po kontuzji na planie "Nieśmiertelnego"

"Rocznica": Plakat hollywoodzkiego debiutu Jana Komasy

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

AFF: "Desperat" ("Dead Man’s Wire") Gusa Van Santa w programie

Gry

SZOK! Xbox Game Pass drożeje. Są też inne zmiany

5 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" kręci z ojcem film o The Replacements

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – powrót do Adamczychy nadal udany