"Lalka": Stanisław Wokulski obsadzony. Zagra go wybitny aktor!

Od pierwszych zapowiedzi projekt wzbudzał ogromne emocje. Tajemniczy plakat z sylwetką głównego bohatera rozpalił wyobraźnię fanów, wywołując liczne spekulacje. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości. Wokulskiego zagra Marcin Dorociński , jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.- mówi Dorociński Radosław Drabik , producent filmu i serialu " Lalka ", dodaje: j- deklaruje Arkadiusz Pawlik, dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej -Powstanie kinowy film oraz serial, który będzie pełną wersją produkcji.Za kamerą stanie Maciej Kawalski (" Niebezpieczni dżentelmeni "), a autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr (" Boże Ciało ", " Wesele ", " Wołyń ").Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusarozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.Przypomnijmy, że do tej porydoczekała się dwóch ekranizacji. W 1968 roku w kinach zadebiutował Beatą Tyszkiewicz w rolach Wokulskiego i Łęckiej. Z kolei w 1977 roku książkę Prusa przeniósł na ekran w formie serialu Ryszard Ber . Gwiazdami tej produkcji byli Jerzy Kamas