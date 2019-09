Mark Rylance Szatanem w nowym filmie Malicka

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Terrence Malick od jakiegoś czasu pracuje już nad nowym filmem noszącym tytuł. Teraz poznaliśmy kilka dodatkowych szczegółów. Ujawnił je aktor Mark Rylance ) ogłosił, że znalazł się w obsadzie filmu Malicka. Zagra Szatana. Dodał, że reżyser w scenariuszu zawarł cztery różne wersje postaci. Rylance myślał, że zagra tylko jedną z nich. Okazuje się, że ma być wszystkimi wcieleniami. Jedno z nich było kiedyś kobietą, ale ku zdumieniu aktora, reżyser poprosił go, by zapuścił brodę, więc będzie grać kusiciela inaczej, niż sobie to początkowo wyobrażał.pojawią się również: Géza Röhrig ) jako Jezus Chrystus oraz kontynuujący współpracę z Malickiem ) jako Święty Piotr.Szczegóły fabuły nie są znane. Obraz inspirowany jest podobno przypowieściami o działalności i naukach Chrystusa znanych z czterech Ewangelii.