Mark Strong agentem FBI w filmie twórcy "Dzikich historii"

) zagra u boku Shailene Woodley w filmie. Obraz wyreżyseruje autor, Argentyńczyk Damián Szifrón Jest to historia utalentowanej, acz sprawiającej kłopoty policjantki. Dołącza ona do zespołu FBI, którego celem jest wytropienie groźnego mordercy. Strong zagra szefa biura FBI w Atlancie, który zostaje mentorem bohaterki. Szifrón jest pomysłodawcą fabuły i przygotował scenariusz we współpracy z nieznanym szerszej publiczności Jonathanem Wakehamem. Zdjęcia będą kręcone w Atlancie jeszcze przed końcem tego roku.