Marvel stawia na "uziemionych" bohaterów? W przygotowaniu jest spin-off "Daredevil: Born Again", "White Tiger"

"White Tiger" - nowy, skromniejszy serial Marvela na horyzoncie

"Echo" - zwiastun

Kim jest White Tiger?

Daniel Richtman ma nowe zakulisowe doniesienia dotyczące Marvel Studios - tym razem dotyczące serialowej gałęzi studia. Zdaniem dziennikarzaRichtman ma przykład na poparcie swoich słów. Według niego. Ma on opowiadać przygodach superbohaterki posługującej się właśnie tym pseudonimem.Co ciekawe, Richtman donosi też, że"Uziemienie" seriali jest najprawdopodobniej związane z cięciami kosztów. Ostatni serial Marvela - czyli " Echo " - kosztował w całości 40 milionów dolarów. To mniej niż dwa odcinki " Mecenas She-Hulk ".to postać, którą stworzyli w 1975 roku scenarzysta Bill Mantlo i rysownik George Pérez . W walce z przestępczością wykorzystuje moc nadprzyrodzonego amuletu. Pod pseudonimem White Tiger funkcjonowało kilkoro postaci: Hector Ayala, Angela del Toro, Kevin Cole i Ava Ayala.