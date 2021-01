Matt Damon w obsadzie "Thor: Love and Thunder"

Australijskie media ujawniły, że w najnowszej odsłonie " Thora " zobaczymy Matta Damona . Aktor przyleciał niedawno do Sydney i aktualnie odbywa przymusową 14-dniową kwarantannę przed wejściem na plan zdjęciowy.Informację o angażu hollywoodzkiego gwiazdora potwierdził premier Australii, Scott Morrison. Z kolei sam Damon w rozmowie z dziennikarzami miał powiedzieć, że spędzi na Antypodach następnych kilka miesięcy.Przypomnijmy, iż laureat Oscara wystąpił w epizodycznej roli w poprzedniej części przygód boga piorunów - " Thorze: Ragnaroku " z 2017 roku. Wcielił się wówczas w asgardiańskiego aktora, któremu w sztuce teatralnej przypadła postać Lokiego . Wygląda na to, że tym razem Damon otrzyma więcej czasu ekranowego. Thor: Love and Thunder " zadebiutuje na ekranach 6 maja 2022 roku. Za kamerą stoi ponownie Taika Waititi , w obsadzie znajdują się m.in. Chris Hemsworth