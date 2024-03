Paul Greengrass już nie pisze o tonącym samolocie. Adaptację przygotuje scenarzysta "Harry'ego Pottera"

Co wiemy o ekranizacji książki "Drowning: The Rescue of Flight 421"?

"Nowiny ze świata" – zobacz zwiastun

"Drowning" to druga książka w dorobku autorki, byłej stewardessy T.J. Newman. Pisarka ma samodzielnie napisać scenariusz adaptacji jej debiutu, wydanego w 2004 roku "Falling", dla Universala i Working Title.W 2023 prawa do nowej powieści zostały sprzedane Warner Bros.Fabuła powieści skupia się wokół tytułowego lotu 421, który sześć minut po stracie z lotniska rozbija się na oceanie. Eksplozja pozwala wodzie wedrzeć się do środka kadłuba, który powoli tonie i osiada na klifie 60 metrów pod powierzchnią wody. Jednak w szczelnej części wraku są uwięzieni pasażerowie. Wśród grupy ocalałych jest jedenastoletnia dziewczynka i jej ojciec. Matka dziecka znajduje się w elitarnym zespole ratunkowym, który rusza na pomoc, aby wciągnąć pasażerów, zanim w samolocie skończy się powietrze.Jak informowaliśmy . Musiał jednak zrezygnować z tej funkcji, gdy zabrał się za reżyserię projektu "", w którym zagra Matthew McConaughey . Po ukończeniu tego filmu,Ostatnim filmem w reżyserii twórcy " Lotu 93 ", " Kapitana Phillipsa " i " Ultimatum Bourne'a " jest stworzony dla Netfliksa dramat " Nowiny ze świata ". W rolach głównych Tom Hanks Helena Zengel . Oto zwiastun: