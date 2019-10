Maxim Baldry dołącza do serialu "Władca Pierścieni"

Getty Images © David M. Benett



Trwa proces obsadzaniu ról w serialu Amazonu. Najnowszym nabytkiem jest Maxim Baldry , ostatnio widziany w serialuSzczegóły fabuły nie są na razie znane. Nie wiemy też, kogo zagra Baldry . Wiemy za to, że na planie towarzyszyć mu będą Markella Kavenagh Akcjaosadzona została w Drugiej Erze Słońca, kiedy to nad światem dominowało najwspanialsze królestwo ludzi w historii, Numenor. Zaś Sauron w tajemnicy knuł diaboliczny plan, który mógł doprowadzić do zniszczenia wszystkich ludów Śródziemia.