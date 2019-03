Michael B. Jordan nieśmiertelny w widowisku Warner Bros.

Getty Images © Emma McIntyre



Warner Bros. podejmie kolejną próbę realizacji widowiska. Studio ma już nawet nową gwiazdę obrazu. To Michael B. Jordan ).Projekt jest w planach wytwórni od wielu, wielu lat. Pierwotnie miał być inspirowany historią biblijnego Matuzalema, a do głównej roli zaangażowano Toma Cruise'a . Teraz opis projektu jest bardziej enigmatyczny i brzmi: To historia człowieka, który przeżył 400 lat, nie okazując oznak starzenia. W międzyczasie zdobył rozległą wiedzę, poznał szereg języków i nauk oraz technik przetrwania. Jordan nie tylko w filmie wystąpi, ale będzie też jednym z producentów całości.