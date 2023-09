Michael Caine jest "w zasadzie" na emeryturze. Czy to jego ostatnia rola? Aktor o filmie "The Great Escaper"

Michael Caine myślał, że już nie zagra w filmie

"The Great Escaper" - zwiastun

Michael Caine podsumowuje karierę

, w którym zagrał u boku zmarłej w czerwcu w wieku 87 lat Glendy Jackson The Great Escaper " to opowieść o weteranie II wojny światowej, Bernardzie Jordanie (w tej roli Caine ), który ucieka z domu opieki, by wziąć udział w 70. rocznicy lądowania w Normandii we Francji.Nagle pojawiła się jednak szansa zagrania Bernarda i aktor z radością ją przyjął. Przyznał jednak, że było to duże fizyczne wyzwanie., zdradził aktor. Caine przyznał, że "w zasadzie" jest już na emeryturze:, dodał Caine W 2021 roku Caine zaznaczył, że nie zamierza oficjalnie ogłaszać końca swojej kariery aktorskiej. Było to tuż po tym, jak w wywiadzie dla BBC Radio zasugerował, że występ w filmie " Jak stworzyć bestseller " mógł być jego ostatnią rolą.