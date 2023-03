Michel Franco i Tim Roth ponownie łączą siły. "Sundown" w kinach

Zwiastun filmu "Sundown"



Alice ( Charlotte Gainsbourg ) i Neil ( Tim Roth ) spędzają urlop w słynnym meksykańskim kurorcie. Luksusową sielankę przerywa niespodziewany telefon, który zmusi ich do zmiany planów, a w głowie Neila pojawi się pokusa, by całkowicie zmienić swoje życie. Rozgrywający się pomiędzy luksusem i nędzą, przywilejem i jego brakiem, pełnią życia i jego zachodemstawia najważniejsze pytania o to, co naprawdę czyni nas szczęśliwymi. Pieniądze? Miłość? Więzi? A może ich brak? Tim Roth tym razem, po świetnie przyjętej roli pielęgniarza w(Nagroda za Scenariusz w Cannes), wciela się w postać bogatego Brytyjczyka, który wskutek nieoczekiwanego splotu wydarzeń postanawia zmienić swoje dotychczasowe życie.Aktor najbardziej kojarzony jest z rolami u Quentina Tarantino ). Był nominowany do Oscara, a na jego ręce trafiła nagroda BAFTA za rolę w filmie kostiumowym. Aktor kojarzony jest zarówno z hollywoodzkimi produkcjami, jak i niezależnym kinem europejskim. Oprócz licznych niezapomnianych ról Roth może pochwalić się również doświadczeniem po drugiej stronie ekranu. W 1999 roku premierę miał jego debiut reżyserskiz udziałem Raya Winstone'a Colina Farrella . Film został dostrzeżony przez Europejską Akademię Filmową, która przyznała Rothowi nagrodę Europejskiego Odkrycia Roku. Tim Roth darzy Franco ogromnym szacunkiem, a prywatnie również przyjaźnią. –– mówi aktor w jednym z wywiadów. Jego Neil do końca nie zdradza swoich tajemnic, w czym wspiera go reżyser, zwodząc nas i myląc tropy. I o tym także jest: o pozorach, którym chętnie ulegamy, oceniając zamiast dociekać prawdy i zbyt łatwo biorąc piekło za raj.