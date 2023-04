Michelle Rodriguez: Bije się bez reżysera i nigdy więcej nie zmartwychwstanie!

Michelle Rodriguez: Czwartego zmartwychwstania nie będzie

Michelle Rodriguez w filmie "Avatar"

"Szybcy i wściekli 10": Michelle Rodriguez i Charlize Theron nakręciły kluczową scenę wali bez reżysera!

Michelle Rodriguez w filmie "Szybcy i wściekli 10"

Louis Leterrier o "Szybkich i wściekłych 10"

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"

Hollywood przyzwyczaiło nas już du tego, że nie ma rzeczy ostatecznych i niemożliwych. Włącznie z przywracaniem na ekranie do życia zmarłych postaci w kolejnych częściach cyklu. Szczególnie gdy w grę wchodzą duże pieniądze na duże produkcje. Michelle Rodriguez miała jednak odwagę powiedzieć nie i to nie byle komu, bo samemu Jamesowi Cameronowi , który namawiał ją do powrotu w kolejnych sequelach " Avatara ". A co się stało z jej bohaterką w pierwszej części? Pamiętacie?Śmierć bohaterki Michelle Rodriguez – Trudy Chacon – na koniec " Avatara " była bardzo wzruszającym momentem. Jej postać, której trudno było nie lubić, poświęca się dla dobra całej społeczności Navi w ostatecznej bitwie. W związku z tym Rodriguez uważa, że śmierć Chacon była znacząca, a wskrzeszenie jej umniejszy ten fakt.Ponadto, aktorka ma w swojej karierze zaskakująco dużo zmartwychwstań i jej zdaniem każde z nich było niepotrzebne. Oto, co powiedziała:A propos "Szybkich i wściekłych"... Fast X " trafi do kin w maju tego roku, a w przygotowaniu są już kolejne części – 11 i 12. Przed premierą "10" dowiadujemy się o niej ciekawych rzeczy. Otóż, jak wiadomo, początkowo za sterami filmu stanął Justin Lin , który reżyserował wcześniej trzecią, czwartą, piątą, szóstą i dziewiątą część. Lin zrezygnował jednak ze swojej funkcji zaledwie kilka dni po rozpoczęciu zdjęć, podając jako powód różnicę wizji. Co prawda pozostał na stanowisku producenta, ale zanim znaleziono jego zastępcę na stołku reżyserskim, " Szybcy i wściekli 10 " musieli sobie radzić bez głównego reżysera.Jak się okazało, ten fakt nie przeszkodził Michelle Rodriguez Charlize Theron w nakręceniu sceny, w której ze sobą walczą. Aktorkom asystowali jedynie reżyserzy drugoplanowi. I wygląda na to, że obie gwiazdy są z tej sekwencji bardzo zadowolone, a Rodriguez znalazła w tej sytuacji szansę na więcej luzu i – jak można przeczytać w artykule w "Vanity Fair" – więcej spontanicznie przemocy.I dodała: Leterrier poproszony o przejęcie pałeczki po Justinie Linie zjawił się na planie zaledwie cztery dni później.W obszerniejszej wypowiedzi Leterrier porównał to doświadczenie do przebudowy samolotu, który już leci. Ale czy taki pośpiech i chaos mogą jakkolwiek zaszkodzić serii, która ma od dawna na pieńku z logiką i prawami fizyki? Przekonamy się w polskich kinach 19 maja.