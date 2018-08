Minimaraton z premierą "Ant-Mana i Osy" 3 sierpnia w Multikinie!

Doskonałe efekty specjalne, niezwykły świat widziany z miniaturowej perspektywy, rewelacyjny humor i przezabawne sytuacje – Multikino zaprasza 3 sierpnia na minimaraton z premierą, który zagwarantuje megarozrywkę odwrotnie proporcjonalną do rozmiarów głównego bohatera.Minimaraton z filmami:orazto szalony wieczór u boku najprawdopodobniej najmniejszego superbohatera w historii. Widzowie mają niepowtarzalną okazję przypomnieć sobie losy tytułowego Ant-Mana i zobaczyć jego najnowsze przygody w kolejnej części. Ten seans to z pewnością doskonała rozrywka nie tylko dla fanów produkcji Marvela. Co więcej posiadacze M!Karty, którzy przy kupnie biletów on line zapłącą BLIKiem, otrzymają bilety na maraton w wyjątkowo atrakcyjnej cenie, bo za 14,90 złotych! Z promocji M!Karta skorzystać mogą uczniowie (którzy ukończyli 15 lat), a także studenci posiadający ważną legitymację. Szczegóły dotyczące M!Karty znajdują się TUTAJ ENEMEF: Minimaraton Ant-Man odbędzie się 3 sierpnia (piątek) jednocześnie w 29 Multikinach w Polsce o godzinie 20:00 (Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Poznań 51, Radom, Słupsk, Tychy, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze) oraz o godzinie 22:00 (Elbląg, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań Malta, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów).