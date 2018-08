Reżyser "Ant-Mana" o popularnej teorii dotyczącej "Avengers 4"

Reżyser Peyton Reed , odniósł się do popularnej wśród fanów teorii dotyczącej losów jego bohatera oraz kontynuacji Reed niby niczego nie potwierdził, ale też niczemu nie zaprzeczył.Teoria głosi, jakoby ważną rolę wodegrał Ant-Man i wątek podróży w czasie. Wpada kilka sugestywnych zdań dotyczących wymiaru kwantowego i znajdujących się w nim wirów czasowych, do których - jak dowiaduje się Scott Lang ( Paul Rudd ) - lepiej nie wpadać. Czy w kontynuacjiAnt-Man wbrew przestrodze wkroczy do jednego z wirów, by spotkać się z Avengers w przeszłości?, powiedział Reed Koncepcja podróży w czasie brzmi tym bardziej wiarygodnie, że na zdjęciach, jakie wyciekły z planu dwóch częścimożna było wypatrzyć Scotta Langa w towarzystwie walczących o Nowy Jork Avengers, w scenach wyjętych żywcem z pierwszej części cyklu.Reżyser zdradził też, że wymiar kwantowy jest "zdecydowanie priorytetem" dla nadchodzących projektów z uniwersum Marvela, nie chciał jednak powiedzieć nic więcej. Czyżby chodziło oŚwiatowa premiera- 28 lutego 2019, a- 24 kwietnia 2019.