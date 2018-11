"Ant-Man i Osa" na Blu-ray i DVD od 5 grudnia

Ant-Man, najmniejszy superbohater uniwersum Marvela i gwiazda entuzjastycznie przyjętej przez widzów i krytyków superprodukcji z 2015 roku powraca w nowym filmie o swoich przygodach. Tym razem stanie do walki z niebezpiecznym przeciwnikiem w towarzystwie Osy. Superprodukcja Marvel Studios, w której główne role zagrali Paul Rudd Michelle Pfeiffer zadebiutuje na Blu-ray i DVD już 5 grudnia.Dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w filmieScott Lang pozostaje w areszcie domowym, do którego trafił po tym jak zaangażował się w bratobójczą walkę pomiędzy członkami drużyny Avengers. Ze swoim dawnym mentorem Hankiem Pymem, wynalazcą kostiumu umożliwiającego zmniejszanie się do rozmiarów mrówki, nie utrzymuje już kontaktów i marzy jedynie o spokojnym odbyciu zasądzonej mu kary, by móc wreszcie w pełni poświęcić się swojej córce. Nie wie, że w czasie kiedy on odlicza dni do końca aresztu domowego, Hank Pym i jego córka Hope van Dyne gorączkowo pracują nad eksperymentem mającym im umożliwić wejście do Wymiaru Kwantowego, gdzie od lat jest uwięziona matka Hope.Kiedy naukowiec i jego córka zdają sobie sprawę, że bez pomocy Scotta ich eksperyment na pewno się nie uda, bez wahania decydują się go... porwać. Cała trójka wierzy, że po przeprowadzeniu eksperymentu Lang wróci do domu, gdzie dalej będzie spokojnie oczekiwał końca swojego wyroku. Nieoczekiwane pojawienie się Ducha - tajemniczej, zamaskowanej kobiety pragnącej przejąć wyniki badań Hanka Pyma, komplikuje ten plan. Wkrótce Scott zostaje wciągnięty w sam środek konfliktu, w którym stawką jest oczywiście przyszłość świata. Tym razem o jego ocalenie nie walczy już jednak sam. U jego boku staje bowiem Hope uzbrojona w supernowoczesny kostium. Ant-Man i Osa ruszają do akcji!to druga część przebojowego filmu z 2015 roku, a jednocześnie jubileuszowa dwudziesta już produkcja ze świata Marvel Cinematic Universe (MCU) - filmowego uniwersum obejmującego superbohaterów znanych z komiksów publikowanych przez wydawnictwo Marvel. Obraz wyreżyserował Peyton Reed . Na ekrany światowych kin filmwszedł w wakacje 2018 roku. Został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez widzów jak i krytyków. W dystrybucji kinowej obraz zarobił ponad 622 miliony dolarów na całym świecie.